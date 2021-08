Ta hele Skotbu i bruk

Vedum på vei mot fremtiden. I en Volvo Duett, 64-modell.

Skal Senterpartiet bli stort, er knepet å snakke om alt som er smått.

11. aug. 2021 20:53 Sist oppdatert nå nettopp

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

En valgkampdag med Trygve Slagsvold Vedum blir fort en nostalgireise tilbake til det Norge vi var så glad i.

Til Skotbu skole, den minste av alle nærskoler i det gamle Akershus, kom Sp-lederen i går kjørende i en grønn Volvo Duett 1964-modell, med C-skilt fra Akershus fylke og 17-mai-flagg stikkende ut av vinduene.

Vedum blir etter alle solemerker valgets store vinner. Statsministerkandidaten har fosset frem på de senere års meningsmålinger, hjulpet frem av kommunereform, regionreform, politireform, jernbanereform og veireform, alt sammen politiske lissepasninger for en bygdegutt som vil felle en altfor markedshippen blå regjering.

Så skulle man tro at Vedum tok sine bad i mengden. Hilste og vinket og møtte jublende folkemengder overalt der han kom.

SFO-barna på Skotbu gjenkjente Vedum som syngende fugleskremsel fra NRK-produksjonen Maskorama.

Kunsten å treffe få

Men nei. Dette er Norge. Og det er Senterpartiet. En Sp-leder behøver absolutt ikke å treffe flere velgere enn andre. Suksessen ligger snarere i å møte de få. Dra til steder der folk og politikere flest ikke har det med å komme.

Da han steg ut av sin Volvo Duett i skolegården på Skotbu, var det ikke en alminnelig velger å se. Bare en rektor, en SFO-leder og en håndfull partifeller som orienterte om hva som nå truer de nære ting.

Skotbu er en bygd med 500 innbyggere, nærskole og egen jernbanestasjon på Østfoldbanens østre linje. At Skotbu ikke lenger ligger i Ski kommune i Akershus, men i Nordre Follo i Viken fylkeskommune, er virkelig ikke Sps skyld, og særlig det siste må øyeblikkelig reverseres.

Bare 25 elever skal gå på Skotbu skole dette skoleåret. Det kan oppleves snaut, skolen er gjentatte ganger truet av budsjettkniven. Men Sp vet hvordan både skolen og hele Skotbu kan bli større igjen. Nøkkelen ligger i å bekjempe den evinnelige «knutepunkt»-tenkningen som gjør det så vanskelig å ta hele Norge i bruk.

Hver time stopper toget på Skotbu, men noe knutepunkt er det likevel ikke.

Spredt bosetting

Vi fikk syn for sak etter en tre minutters biltur bak Vedum-Volvoen ned til Skotbu stasjon. Den ligger 129 meter over havet, 34,09 kilometer fra Oslo S. En av bygdas grunneiere foreslo for flere år siden et byggefelt med 40–50 boliger i åsen bak jernbanelinjen. Men hva var takken? Nei fra fylkesmann og departement.

«Den foreslåtte utvidelsen på Skotbu legger opp til en befolkningsvekst langt ut over regionale planer for vedlikeholdsvekst» het det i en sure vurderingen fra Fylkesmannen som ikke hadde rukket å skifte navn til Statsforvalteren, men sånn kan vi altså i lengden ikke ha det.

«Verden har like mange midtpunkter som det finnes levende vesener», skrev Aleksandr Solzjenitsyn. Da må virkelig også Skotbu kunne regnes som et knutepunkt.

«Vi trenger en politikk som gjør det mulig å bygge mer spredt», forklarte Vedum.