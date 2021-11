Stimulere kull, olje og gass? Det må ta slutt.

GLASGOW (Aftenposten): Det er vanskeligere enn man skulle tro. Bare se på Norge.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide fikk under en rask lunsj snakket litt med kommunikasjonssjef Jo Randen i Klima- og miljødepartementet på klimamøtet i Glasgow.

Noen var nær å hoppe ut av sokkene sine av begeistring på klimamøtet i Glasgow. Det er ikke hverdagskost. Særlig ikke når det er en miljøaktivist det handler om.

Men Aled Dilwyn Fisher i Naturvernforbundet var over seg da han snakket med VG. Han kalte det «helt utrolig» og «enormt positivt». Det er i seg selv oppsiktsvekkende at det er første gang «fase ut kull» kan komme inn i en slutterklæring fra et klimatoppmøte.