Først nå får Sverige sin første kvinnelige statsminister. Hvorfor tok det så lang tid?

Svaret er ikke at menn hater kvinner.

Magdalena Andersson (S) ligger an til å bli Sveriges neste statsminister.

22. nov. 2021 08:06 Sist oppdatert 17 minutter siden

Onsdag 10. november leverte den svenske statsministeren, Stefan Löfven, sin avskjedssøknad. Nå leder han en overgangsregjering. Hans formodentlige etterfølger heter Magdalena Andersson. Talmannen (tilsvarende stortingspresidenten) Andreas Norlén har gitt henne frist til mandag med å sondere grunnlaget for en ny regjering.

Lykkes hun ikke, blir det en overraskelse. Neste høst er det valg i Sverige. Det er vanskelig å se for seg at noen vil ønske seg et ekstravalg før den tid.