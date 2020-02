Da USA skulle velge ny president for snart fire år siden, serverte det republikanske partiet velgerne alt som kunne krype og gå av sine politiske talenter: en ung arbeiderklassestjerne fra Florida, en Tea Party-helt fra Texas, en arveprins fra Bush-dynastiet, en kvinnelig toppleder og en bråte populære guvernører og senatorer.

Men velgerne ville ikke ha noen av dem. De ville ha en sint, gammel mann som lovet å endevende Washington, utfordre elitene og gi makten tilbake til folket.

Fire år senere byr Demokratene på et enda større utvalg av kandidater. Aldri før har man hatt et så mangfoldig felt. Men heller ikke nå biter velgerne på. Igjen ser de ut til å foretrekke en sint, gammel mann som lover å endevende Washington, utfordre eliten og gi makten tilbake til folket.

Populistene Bernie Sanders og Donald Trump «kontrollerer» nå en betydelig del av amerikanske velgere. Det er nok til å gi dem et kvelertak på amerikansk politikk.

Dødstrusler

Sanders er pr. i dag den ledende kandidaten til å utfordre Donald Trump i november. De to står tilsynelatende i hver sin ende av det politiske spekteret. Sanders kaller seg «demokratisk sosialist». Han viser ofte til Skandinavia og ønsker å gi amerikanerne statlig helsevesen, gratis utdanning og offentlige barnehager.

Likevel er det slående likheter mellom de to politikernes populistiske bevegelser. Spesielt urovekkende er det at begge understøttes av en nådeløs bøllekultur.

Trump elsker å gjøre den skitne jobben selv. Sanders har såkalte «Berniebros» på de digitale frontlinjene. Det er et mylder av aggressive tilhengere, med sterk overvekt av unge menn. De slår knallhardt til mot alt de mener kan true Bernies revolusjon. Noen har opplevd å få dødstrusler.

Fakta: Bernie Sanders Alder: 78 Senator fra Vermont. Har representert delstaten først som kongressmann, deretter som senator, siden 1991. Var ordfører i Burlington, Vermont, fra 1981 til 1989. Var presidentkandidat i 2016, men tapte for Hillary Clinton i primærvalgkampen. Leder nå kampen om å bli demokratenes presidentkandidat i 2020. Det er forventet at han vinner valgmøtene i Nevada i helgen. Har vært uavhengig i mesteparten av sin politiske karriere, men stiller som demokrat.

Person over parti

Trump og Sanders driver ikke bare valgkamp. De har skapt hver sin personlighetskult utenfor det etablerte partisystemet. Tilhengerne deres har minimal troskap til Demokratene eller Republikanerne. Tvert imot er de dypt skeptiske til partiapparatet.

Sanders-tilhengernes lojalitet har forsteinet seg i fire år, fra den ulmende bitterheten etter tapet for Hillary Clinton i 2016. De har brukt tiden på å bygge et formidabelt nasjonalt apparat kalt «Our Revolution», som samler inn penger, arrangerer møter og driver valgkamp.

På sitt beste er det en politisk grasrotbevegelse USA knapt har sett maken til. Men på sitt verste er det en mørk og grisete mobbekampanje.

Vår revolusjon

Bernie Sanders har stått utenfor det demokratiske partiet i mesteparten av sin politiske karriere. Selv etter tapet i 2016, da han forsøkte å bli demokratenes presidentkandidat, gikk han tilbake til Senatet som uavhengig. Det er han fortsatt.

Sanders’ tilhengere hevdet at partiledelsen i hemmelighet jobbet for å sikre Clinton nominasjonen i 2016. De fikk delvis bekreftet disse mistankene da Wikileaks publiserte e-poster som var stjålet fra partiet (av russiske hackere). Partileder Debbie Wasserman Schultz måtte gå av.

Det styrket et konspiratorisk fiendebilde som nå har slått ut i full blomst. Narrativet er at samfunnselitene, ved hjelp av «mainstream media», forsøker å stanse Sanders fra å bli valgt. Budskapet spres og forsterkes på radikale nettsteder og av russiske troll.

En rekke demokrater som ikke støtter Sanders, eller som har kritisert ham, er blitt grovt hetset og truet, ifølge en artikkel om Sanders «netthær» i The New York Times nylig. Artikkelen beskriver hvordan de mest ekstreme blant Sanders’ fans angriper i en «sverm» via alle kanaler, fra sosiale medier og e-post til telefonbeskjeder. De sender rasistiske og sexistiske meldinger. Flere har fått dødstrusler.

Sanders har selv sagt at han tar avstand fra mobbing, men mange mener han ikke har gjort nok for å stanse sine giftigste tilhengere.

Informasjonskaos

Fellesnevneren for Trump- og Sanders-populistene er mistilliten til etablerte samfunnsstrukturer. Den er mye sterkere i USA enn de fleste steder i Europa.

Denne mistilliten har ikke vokst ut av intet. Den er et resultat av økende forskjeller, manglende sikkerhetsnett og en korrupt politisk kultur. Det gjør at svært mange amerikanere føler at de ikke har politisk representasjon. Partiene har vært for arrogante eller for inkompetente til å innse omfanget av dette opprøret.

Nå får de sin egen udugelighet i fleisen, fordreid og forsterket av den anarkistiske trollkulturen på nettet. Det er ikke en ny orden som erstatter den gamle, det er kaos.