For tiden pleier jeg å ta bysykkel til jobb, etter at jeg oppdaget at enkelte stativer lokker med garantert ledig plass om morgenen.

Det er en fryd. Sløve, varme gater befolket med morgenfuglturister som virrer rundt og shortskledde kontorister som nesten smiler. Selv ikke Jernbanetorget er travelt nå. Ved ankomst Spikersuppa lukter det grønt, og farten er stor nok til at jeg kunne hatt vind i håret om jeg hadde hatt slikt.