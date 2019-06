Siden Kina importerer lite fra USA, må de bruke andre virkemidler enn importtoll for å slå tilbake på USA. Den største trusselen er at de kutter forsyningen av sjeldne mineraler som brukes i blant annet elbilbatterier.

Sparebank 1

USA importerte i fjor varer for 840 milliarder dollar fra Kina, mens Kina importerte for kun 120 milliarder fra USA. Importtoll et derfor et effektivt virkemiddel for USA for å dempe importen. Kina må bruke andre virkemidler, og kan vurdere å:

1. Selge seg kraftig ned i amerikanske statsobligasjoner

Kina har investert for 1200 milliarder dollar i amerikanske statsobligasjoner og eier 7 prosent av totalt utestående statspapirer. Skulle Kina dumpe sin store beholdning av amerikanske statsobligasjoner, vil det skape sjokk i markedet. Grunnen til at det er svært lite sannsynlig, er at Kina benytter obligasjonskjøpene som en måte å holde valutakursen stabil mot dollar.

Kina får betalt for sin store eksport i amerikanske dollar og trenger å reinvestere disse dollarene tilbake i USA for å unngå at den kinesiske valutaen skal styrke seg. Og hva skal Kina investere i ellers? Renten på en tilsvarende trygg obligasjon i Tyskland er som eksempel negativ.

2. Ramme amerikanske bedrifter i Kina

Kina har allerede startet etterforskning av det amerikanske selskapet FedEx for angivelig å underminere kinesiske bedrifter, etter at FedEx, ifølge selskapet selv, feilsendte pakker til Huaweis kontor i Japan i stedet for til kontoret i Kina.

Kina varslet at de ville lage en liste over utenlandske bedrifter som ikke var til å stole på. Boikott og anmeldelser av utenlandske bedrifter er en vanlig sanksjonsmetode i Kina og kan skape store problemer for bedriftene.

3. Svekke valutakursen

Kina har siden handelskonflikten startet i april latt den kinesiske valutaen, RMB, svekke seg med 9 prosent. Sentralbanken har full kontroll over valutakursen, og svekkelsen har grovt sett kompensert for de økte tollsatsene.

Men, hvis kursen svekkes vesentlig mer, vil det bli ansett som valutamanipulasjon, noe som ikke er lov i henhold til IMF.

4. Redusere eksport av sjeldne mineraler, herunder batterier

Det er 17 sjeldne mineraler som brukes i batterier: høyteknologiske komponenter brukt i alt fra magneter til instrumentpaneler, LED-lys og medisiner. Særlig batterier til elektriske kjøretøyer og til telefoner og andre elektriske verktøy er avhengig av slike mineraler.

Rundt 80 prosent av verdens sjeldne mineraler anslås å være kontrollert av kinesiske eiere. Kinesiske produsenter forsyner i dag Tesla, BMW, VW og de fleste andre bilprodusenter med batterier og mineraler til utvikling av batterier. Dagens elbilbatterier bruker litium, som bearbeides ved 1000 grader i kullfyrte ovner i Kina.

Der Kina kontrollerer over 60 prosent av verdens litiumproduksjon, kontrollerer USA kun 1 prosent. Inntil 1980-tallet skjedde det meste av utvinningen av litium i USA. Etter at USA svartelistet Huawei, besøkte president Xi en storprodusent av sjeldne mineraler. Det har av mange blitt tolket som en advarsel om at mineraler kan bli neste «våpen» som Kina kan bruke i forhandlinger med USA.

