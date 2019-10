Hva koster en Gucci-bag for tiden? Mellom 5000 og 7000 kroner. En sånn bag går han rundt med, han som blir pekt ut som leder etter voldsepisodene i Oslo forrige helg.

De er 21 siktede. Den angivelige lederen for gjengen hadde Gucci-bagen med seg da han ble pågrepet. Mannen, som er i slutten av 20-årene, synes å tilhøre et voldsbelastet miljø, ifølge retten. Han er tidligere domfelt flere ganger for voldshendelser.