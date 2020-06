Sur på tyskerne | Halvor Hegtun

USAs president, Donald Trump, gidder ikke surre bort tiden med gruppearbeid og seminarer før han tar store avgjørelser. 9500 amerikanske soldater skal ut av Tyskland. Hverken den tyske regjeringen i Berlin eller Nato-hovedkvarteret i Brussel skal ha fått noen formell orientering om saken før den sto i The Wall Street Journal fredag. Trump har bedt sin forsvarsminister, Mark Esper, fikse det praktiske med uttrekningen innen september.

Den enkleste analysen av det som har skjedd, går som følger: Trump er et stemningsmenneske. Han surner fort når ting går ham imot. På tampen av mai takket forbundskansler Angela Merkel nei til å delta på et G7-møte med andre stormaktsledere i Washington. Hele møtet måtte avlyses. Så kvitterte Trump med å varsle uttrekning av nær en tredjedel av de 35.000 USA-soldatene i Tyskland.

Langvarig misnøye

Forklaringen er nok litt mer kompleks. Trump har i hele sin presidentperiode vært misfornøyd med tyskernes bidrag til Nato-forsvaret. Landene i alliansen har en felles målsetting om å bringe forsvarsutgiftene opp på 2 prosent av bruttonasjonalprodukt, men Tyskland ligger og vaker rundt 1,4 prosent.

Trump setter «Amerika først» og ser ingen grunn til at amerikanske skattebetalere skal betale for noe rike europeere ikke vil ordne opp i selv. Særlig nå i et valgår er dette et viktig budskap å få ut.

Under den kalde krigen var det utstasjonert opptil 300.000 amerikanske soldater bare i Vest-Tyskland. Etter Berlinmurens fall og Tysklands gjenforening gikk nedtrappingen fort. Et nytt øvre tak skal nå settes rundt 25.000, ifølge de ubekreftede rapportene, samtidig som det nasjonalkonservative Polen håper å få ta imot noen tusen av soldatene som skal ut av Tyskland.

Rammer seg selv

Tyskerne rister på hodet over det som nå skjer. De tror at nedbyggingen først og fremst rammer USA selv. Basene i Tyskland, særlig den store flybasen Ramstein i Rheinland-Pfalz, har vært viktige støttepunkter for operasjoner i andre land, særlig Irak og Afghanistan.

Politisk har Trump lenge hatt et vanskelig forhold til Merkel og andre vesteuropeiske ledere. Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har likevel funnet trøst i – og stadig påpekt – at USAs militære nærvær i Europa har økt under Trump.

Den varslede uttrekningen fra Tyskland kan være et vendepunkt. Samtidig kan Trump få oppleve at de europeiske forsvarsbudsjettene vokser. Det er ikke bare den gamle diskusjonen om «byrdefordeling» det dreier seg om.

«Vi europeere må virkelig ta vår skjebne i egne hender», sa Merkel på G7-møtet på Sicilia allerede i 2017. USAs interesse for Nato og felles forsvar er ikke noe som kan tas for gitt.