Det slår ikke feil: Tre år etter at en OL-plan krasjlander, lanserer norske idrettsledere en ny.

Etter at Tromsø-planene ble droppet, startet en dyr og dårlig prosess for OL i Oslo som ble skrinlagt av Høyres stortingsgruppe i 2014.

Så det er som forventet når Telemark lanserer kandidaturet for 2026-lekene. Og samtidig sysler Vestlandet med lignende planer, ifølge TV2.

Fascinerende optimisme

Optimismen i Idretts-Norge er fascinerende.

15 års motgang til tross, hverken manglende begeistring i folket eller vettuge motargumenter ser ut til å stoppe idrettsledere fra å drømme om et vinter-OL i Norge.

For la det være sagt: OL i Norge er en dårlig idé, hovedsakelig fordi det er ufornuftig bruk av titalls milliarder kroner. Dernest fordi den olympiske bevegelse og IOC ikke lenger er særlig stas å forbindes med.

Dette er også hovedgrunnene til at land etter land dropper sine OL-planer.

Upopulære vinterleker

Vinterlekene er hardest rammet. Pyeongchang skal være arrangør til vinteren, Beijing i 2022, og foreløpig ingen har søkt om 2026.

Det meldes om sviktende billettsalg og lav entusiasme for det førstkommende. Og Kina er kanskje brukandes til mangt, men en ærverdig vintersportsnasjon er Kina ikke. Beijing var definitivt ikke drømmearrangøren rett etter Sør-Korea.

Tidligere i høst droppet Innsbruck 2026-planene etter nei i en folkeavstemning. Byen føyer seg inn i rekken til Milano, Stockholm, Graubünden, Boston, Barcelona og Dresden. Vestlige demokratier har en tendens til å finne ut at vinter-OL ikke er verd prisen.

Annerledes OL

Telemark idrettskrets, derimot, har fått blod på tann av andres nei.

Også denne gangen får vi høre hvordan Norge har muligheten til å arrangere et «annerledes OL», som skal bli både likandes, folkelig og billig.

De aller dårligste argumentene er forhåpentlig skrinlagt, som at Norge plikter å påta seg OL som vinteridrettsnasjon, eller hvilke store ringvirkninger et OL vil gi, enten det er byutvikling eller turisme.

Til det første er det å si at er slikt er en pussig forståelse av internasjonal solidaritet, og til det andre at OL neppe er den mest kostnadseffektive måten å nå slike mål på.

Gøy med fest

Nei, den eneste holdbare grunnen til å arrangere OL, er at det er gøy med fest.

Det er for eksempel mulig å argumentere for at Lillehammer-OL i 1994 traff tidsånden perfekt i så måte. Arrangementet ble del av en nasjonal selvtillitsbygging som Norge neppe trenger mer av i dag.

Men vel så viktig: Hvor moro blir festen når du må invitere en pampete gjeng som tross løfter om reformer, mer åpenhet og antikorrupsjonsarbeid demonstrerer sin elendighet gang på gang?

Det siste nå er funnet av 16 gullbarrer i et hvelv i Geneve tilhørende lederen av Brasils olympiske komité. Han politietterforskes for å ha organisert bestikkelser til afrikanske IOC-medlemmer i forbindelse med 2016-lekene i Rio.

Det er vanskelig å få fyr på noen indre OL-ild av slike historier.

Ikke troverdig

Ironisk nok lanseres de norske OL-planene samme uke som Norges idrettsforbund offentliggjør nye bilag.

Vel har norske idrettstopper et stykke igjen til IOC-nivå, men nachspiel på forbundets regning og middager til over 2000 kroner pr. hode oser ikke akkurat nøktern folkelighet.

Hvor troverdig er det da at disse menneskene skal temme IOC og gå i bresjen for nøysomhet og innsparinger?

Skjevfordeling

Et sentralt olympisk problem er den grunnleggende skjevfordelingen av byrder og goder mellom IOC og vertsnasjonen. Hadde IOC tatt den økonomiske risikoen, ville saken annerledes.

Da hadde det nok også blitt slutt på krav om cocktail med kongen eller anlegg av en egen kjørefil for IOC-biler.

Kanskje kunne til og med den tradisjonsrike korrupsjonen stått i fare.

En fiasko

2026 er fortsatt lenge til, men man kan allerede slå fast at «Agenda 2020», reformprogrammet til IOC-sjef Thomas Bach, er blitt en fiasko.

Det ble vedtatt i luksuriøse Monaco i 2014 og skulle gjøre IOC mindre pampete og mer moderne, tilgjengelig og søkervennlig, men har spilt fallitt.

Selv til sommer-OL 2024 var det til slutt bare to søkere. IOC valgte da å gi Paris lekene i 2024 og Los Angeles i 2028.

Det kan ha vært strategisk lurt av IOC å dermed sikre seg en vestlig arrangør 11 år frem i tid. Om vinden fortsetter å blåse samme vei, kan vestlige demokratier fort slutte å ville arrangere OL om ikke lenge.

Norge trenger ikke OL

Sånn sett trenger OL Norge mer enn Norge trenger OL.

For det går an å lage folkefester av idrettsarrangementer uten å involvere IOC også – enten det er ski-VM i Oslo eller sykkel-VM i Bergen.

Forhåpentlig vil også denne søknadsrunden ende i grøften.

Kjenner jeg idrettsbevegelsen rett, har de nok en gang overvurdert OL-stemningen blant folk flest.