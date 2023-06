Hadde Tegnell rett likevel? Ikke ifølge denne mannen.

Øystein Olsen har ledet koronautvalget og forteller om funnene. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) lytter.

Øystein Olsen finner ikke all verdens å plukke på.

02.06.2023 19:34

«Don’t look back in anger», sang rockebandet Oasis for lenge siden.

Ingen fare, er det fristende å svare. Når det gjelder korona, ser folk knapt tilbake i det hele tatt.