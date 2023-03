Endelig kom beklagelsen

Regjeringen har blitt fullstendig overrumplet av en helt ypperlig samisk protestaksjon.

Olje- og energiminster Terje Aasland (Ap) snakker med demonstrantene utenfor Olje- og energidepartementet, blant andre Ella Marie Hætta Isaksen.

03.03.2023 08:31

«Sorry seems to be the hardest word», synger Elton John.

Det er også et godt valg for opptil flere ministre hvis det blir noe karaoke på Klækken hotell på søndag. Der samles nemlig regjeringen for sin såkalte marskonferanse, startskuddet for neste års statsbudsjett.

