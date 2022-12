En svinedyr sporvogn til besvær

Therese Sollien Kommentator i Aftenposten

16 minutter siden

Marianne Borgen og kong Harald åpnet Follobanen.

Hva får du for 36,8 milliarder i våre dager? Et tog som stanses av signalfeil fra første dag.

Mandag var dagen endelig kommet. Prosjektet som ble påbegynt i 2010, var endelig ferdig. Den vidgjetne Follobanen skulle åpne.

Undertegnede er blant dem som bor langs Østfoldbanen. I alle år har toget vært en kilde til så mye irritasjon at det er vanskelig å finne ord for det. Førti minutter på perrongen på grunn av jordfeil. Buss for tog minst seks uker hver eneste sommer. Smekkfulle tog som blir stående fordi lokfører ikke får kontroll på dørene. Eller hva med tre ukers togkaos fordi en skrue er løs?

