Den store laksespagaten

Kinas leder, Xi Jinping, er fornøyd med å få staselige besøk fra Europa.

Norge vil gjerne ha i pose og sekk. Eller sikkerhet og handel samtidig.

06.04.2023 14:56

Norge er ikke alene om å være i en skvis. Før påske møttes Frankrikes president, Emmanuel Macron, og EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, for å spise lunsj sammen. Det var ikke for å koseprate. De skulle forberede sin felles påsketur til Beijing.

Macron inviterte med seg von der Leyen for å vise at de to står sammen i sitt budskap. Og det er først og fremst å presse Kina til å få Russlands president, Vladimir Putin, til å trekke sine styrker ut av Ukraina.