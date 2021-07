Kan Akersgata bli trygg på begge sider?

En krymping av nytt, dyrt regjeringskvartal er til vurdering.

Sikkerheten må trumfe alt. Men kanskje er det likevel ikke nødvendig å flytte tusen byråkrater fra den ene siden av Akersgata til den andre.

7 minutter siden

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Y-blokken er borte. Picasso-kunsten står innsnekret i byens største kasse. Høyblokken går inn i sitt andre tiår med rehabilitering. Vaksinerte byråkrater har kommet ut av sine hjemmekontorer og så smått begynt å gå inn og ut av Finansdepartementet igjen.

Så rusler vi videre rundt i Oslo-sommeren, med et gryende håp om normalitet. Ti år etter det store, vonde smellet vil absolutt ingen snakke ned kravene til sikkerhet og trygghet for statsapparatet vårt. Men kanskje kan noen flere av dagens departementslokaler beholdes og brukes likevel. Statsbygg og Kommunaldepartementet bekrefter det overfor Aftenposten, og det har sine åpenbare grunner.

En utrivelig prislapp

Prisanslaget på opptil 36,5 milliarder kroner for nytt regjeringskvartal, presentert av eksterne konsulenter i oktober i fjor, var utrivelig lesning. Innbydende er ikke tegningene av de massive blokkene, heller, selv om Statsbygg forteller forbipasserende at det skal bli «åpent, trygt og grønt». Fra Youngstorget, som skal skyggelegges, ser skissene rett og slett ikke ut.

En første nedskalering av planene kom høsten 2018. Regjeringskvartalet skulle ikke lenger behøve å huse 5700 medarbeidere, men bare 4700. Kanskje går det altså an å komme lenger ned enn dette, til glede for statens finanser og hovedstadens silhuett.

Kommunaldepartementet vil ikke si noe om hvilke av dagens bygninger som muligens kan bli brukt videre. Men det er lov å gjette, særlig for en nærsynt presse. Vegg i vegg med Aftenpostens og VGs hus ligger altså regjeringsbygningen R5. 1250 byråkrater i seks departementer flyttet inn her i moderne og fine lokaler i 1996.

Store sko fikk ikke plass

Litt rart er det å lese avisreportasjene fra innflyttingen i dette nybygget, på tampen av Gro Harlem Brundtlands regjeringstid. De buede, fancy garderobeskapene i modulkontorene var ikke store nok til å få inn et par sko av størrelse 45 eller mer, men for øvrig var det lite å utsette på lokalene. Samferdselsdepartementet vant kampen om toppetasjen. Landbruksdepartementet havnet mot sin vilje på grasrotnivå. Administrasjonsdepartementet gledet seg over endelig å bli samlet, for to av de største departementsavdelingene hadde sittet i leide lokaler i gamle Jensens pølsefabrikk i Fredensborgveien.

I de 25 årene etterpå har R5 vært en selvsagt del av Regjeringskvartalet. Inngangen i Akersgata 59 ligger i akse med høyblokkinngangen. Fotturen imellom krever kun få dusin skritt.

I 2014 ble bygningen avskrevet som ubrukelig for departementene som holder til her. Så kom en delvis revers 2018. R5 kunne bli brukbart for ca. 400 medarbeidere i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, men altså ikke for vanlige departementsansatte.

Slik, eller kanskje litt mindre, skal det bli.

Sikkerhet stopper debatten

Beslutninger av denne typen er det vanskelig for menigmann å mene noe om. Diskusjoner stopper opp fordi det har med sikkerhet å gjøre. Det ble slik forklart i stortingsmeldingen i 2018:

«Detaljert informasjon som vedrører sikkerhet i nytt regjeringskvartal er gradert i henhold til sikkerhetslovens krav, og da først og fremst fordi slik informasjon på ulik måte kan utnyttes av trusselaktører som vil ramme nasjonen generelt eller regjeringen og departementsvirksomheten spesielt.»

I tillegg til sikkerheten er det fremført også andre argumenter for å samle alle departementer unntatt Forsvarsdepartementet på den trange tomtegrunnen mellom Akersgata og Møllergata. Sentrale stikkord er samordning, samhandling, stordrift, saksflyt og synergier.

Her er det lov for alle med seminarerfaring å trekke begrunnelsene i tvil, særlig etter halvannet år med stødig statsadministrasjon fra byråkratenes private kjøkkenbenker og sofakroker. Lov må det også være å påpeke det sørgelige, rent bymessig, i bortrøskingen av Utenriksdepartementet fra 7. juni-plassen i Vika. Det er en adresse alle vet om. Rikets forbindelser med utlandet administreres der Nils Aas’ Haakon VII-statue står vakkert plassert i skråaksen mellom Slottet og Akershus festning.

Noe må kunne sies med rene ord

Er det av sikkerhetsgrunner ikke lenger forsvarlig å drive UD i Vika, eller et samferdselsdepartement på venstre side av Akersgata, må det selvsagt respekteres. Men litt mer åpenhet om disse vurderingene trengs nok likevel. Regnes det som direkte utrygt å drive departementer i R5, må det kunne sies med rene ord. Så tar vi debatten derfra.

For er det noe Oslo-folk er blitt gode på, er det nettopp flyttedebatter etter rundene med Rikshospitalet, Operaen, Nasjonalgalleriet, Deichmanske, Munchmuseet, NRK, Ullevål sykehus, Oslo fengsel, Veterinærhøyskolen og en del annet småplukk.