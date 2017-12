Venstre går høyst sannsynlig i regjering på nyåret. Hadde noen spådd det for et år siden, da det borgerlige samarbeidet fremsto som rykende branntomt, ville knapt noen trodd det.

Noen av de sterkeste reaksjonene på partiets retningsvalg vil komme fra venstrefolk. Et sterkt mindretall i partiet er dypt bekymret for hva som vil være igjen av Venstre blant velgerne etter et regjeringssamliv med Frp. De frykter prisen for at Venstre-statsråder nå, sannsynligvis, skal stå skulder ved skulder med Sylvi Listhaug og Per Sandberg, to vandrende røde kluter i venstreland. De husker bare så altfor godt hvor rasende et samlet Venstre var da Høyre avtalte bilpakken med Frp i forkant av budsjettforhandlingene i 2016. Det holdt på å drepe det borgerlige samarbeidet.