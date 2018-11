Tirsdagens valg i USA kan bli spennende også for aksjemarkedet. Dersom republikanerne taper flertallet i Representantenes hus, noe meningsmålinger tyder på, vil ikke Trump ha like lett for å få gjennomført sin politikk. Demokratene kan for eksempel sette et nytt gjeldstak og reversere midlertidige skattekutt. Usikkerhet om videre politikk kan dytte børsene utforbakke.

Særlig skattereformen har løftet optimismen blant små og mellomstore bedrifter i USA til rekordnivåer. Arbeidsledigheten er lav og lønningene på vei opp. Selv om store multinasjonale selskaper klager over økt toll, så er mange mindre bedrifter glade for at Trump setter foten ned for det de opplever som urettferdig konkurranse med Kina.

I forrige uke gikk to høyt respekterte kinesiske professorer ut og sa at de anså Kina som den som utløste konflikten. De to professorenes taler ble raskt fjernet fra nettet. Kinesiske bedrifter har nytt godt av statlige subsidier. Utenlandske bedrifter som etablerer seg i Kina, blir presset til å gi fra seg teknologi.

Økte incentiver til å investere i USA

I et intervju med Financial Times forklarer en tidligere leder av Illinois Technology and Manufacturing Association at det å innføre importtoll er med å endre tankemåte og adferd. Bedriftsledere, eiere og investorer må nå diskutere og ta hensyn til muligheten for at det kan komme nye tollsatser i fremtiden. Når bedrifter skal vurdere hvor de skal investere, vil tollsatser være del av vurderingen, og flere vil velge å investere i USA.

Videre har incentivene til å investere i USA økt etter at selskapsskatten ble redusert fra 35 prosent til 21 prosent, og kjøp av utstyr kan trekkes fullt ut fra på skatten første år.

Stemningsskifte i industrien

Jay Timmons, lederen for US National Association of Manufacturers (NAM) har uttalt at det har skjedd et stemningsskifte, med økt forståelse for viktigheten av industriproduksjon i USA.

På 1950- og 1960-tallet tok folk det for gitt at industri og produksjon var en naturlig del av økonomien og av samfunnet. Men industriens status har gradvis forvitret og blitt påført store kostnader i form av reguleringer og skatter. Ifølge Timmons er fravær av frykt for at det skal innføres nye reguleringer og skatter en viktig grunn til den rekordhøye optimismen blant mindre bedrifter.

Bekymring over veksten

Aksjemarkedet gir tidlige indikasjoner på hva som kommer til å skje i realøkonomien fremover, siden investorer kjøper aksjer i forventning om fremtidig inntjening. Aksjemarkedet har svekket seg gradvis i år grunnet bekymring om at veksten har nådd toppen i USA, og at høyere renter og opptrapping av handelskrigen vil dempe global vekst fremover.

I USA fører importtoll til at importerte varer og innsatsvarer vil stige i pris. Om bedriftene velger å velte de økte kostnadene over på kundene, vil det øke konsumprisene i USA. Sentralbanken kan da – for å holde prisveksten i sjakk – måtte heve rentene mer enn det som er priset inn i markedet. Sentralbanken har varslet en ny renteheving i desember, og to til tre neste år. Om bedriftene ikke velter de økte kostnadene over på kundene, eller kun velter deler av dem over, så vil bedriftenes marginer svekkes. Det gir aksjemarkedet mindre rom til å stige fremover.

Trumps trives best i utfordrerrollen

Trump skaper medieshow og støy. Men viktigere for kjernevelgerne hans er det at han har levert på en rekke valgløfter. Det er ikke sikkert at det er nok til at republikanerne vil beholde flertallet i Kongressen.

Men: Skulle demokratene vinne dette valget, så vil Trump utnytte det maksimalt til sin fordel frem mot presidentvalget i 2020. Trump trives best i rollen som utfordrer, og et demokratisk flertall i Representantenes hus kan gi ham utfordrerrollen tilbake.

