Stortingets kvern maler i sitt eget tempo. For mens noen overivrige mediesjeler utropte onsdagen til Olemic Thommessens skjebnedag, er det først nå arbeidet starter med å rydde opp etter siste akt av en byggeskandale som bærer farsens stempel.

Utgangspunktet for ryddearbeidet er dystert: Ingen har lenger illusjoner om å ha kontroll med prosjektet. Og ingen tør gjette på hva den endelige prislappen vil bli. Ingen tar heller ansvaret for miseren.

Seks ganger fikk politikerne mulighet til å kutte flere hundre millioner i Stortingets byggeprosjekt. De sa nei hver gang.

Rolf Øhman

Fylle byggekassen

Nå ligger saken på finanskomiteens bord. Stortingets presidentskap skal i tur og orden bidra med tall og fakta, men det er finanskomiteens oppgave å sørge for nye bevilgninger til en byggekasse som snart går tom. For det er ikke mulig å stoppe byggingen nå i sluttfasen.

Finanskomiteens rolle er ikke begrenset til arbeidet med en ny bevilgning. Det er gjennom behandlingen der man er nødt til å finne ut hva som har gått så forferdelig galt det siste halvåret. Og hvorfor og hvordan det gjorde nettopp det.

For det har ikke manglet på advarsler. På forsommeren i fjor mente både Riksrevisjonen og Stortingets egen kontrollkomite at skandaleprosjektet ville koste over to millarder kroner. Presidenskapet trodde ikke på det.

Stortinget rettet dessuten knallhard og enstemmig kritikk mot presidentskapet, og påla det heretter å gi «korrekt og rettidig» informasjon. Nå vet vi at heller ikke dette har skjedd. Informasjonen til Stortinget har ikke vært korrekt. Den har heller ikke kommet til rett tid.

Uvitenhet som forsvar

Så sent som 20.desember forsikret Olemic Thommessen Stortinget om at kostnadene var under full kontroll. Da visste han at reservene var i ferd med å bli brukt opp. Dagen før – 19. desember – var det et viktig møte i det såkalte Prosjektrådet. Der ble situasjonen beskrevet som kritisk. Dette siste var Thommessen uvitende om, ifølge ham selv. Først seks uker senere fikk han vite om det nye alvoret i saken. Da var allerede Stortinget forlengst feilinformert.

Et tydeligere eksempel på mangelfull oppfølging av et allerede skandaleombrust prosjekt er det sjelden å se. Ja, selv i et prosjekt der alt har gått sammenhengende galt de siste fem årene, ja, så virker altså den øverste ansvarlige oppsiktsvekkende passiv.

Det kan nesten virke som om det å ikke vite er en slags overlevelsesstrategi. I alle fall er det dette stortingspresidenten nå påberoper seg til sitt eget forsvar.

Olemic Thommessen bærer hovedansvaret fordi han er den eneste igjen fra det presidentskap som i juni ble hudflettet av både Riksrevisjonen og Stortinget for elendig kontroll og manglende styring. Da lovet han bot og bedring. Nå vet vi at ble bare med ordene.

Det er derfor diskusjonen om hans egen stilling er så høyt oppe på agendaen. Det er ikke skyld, men ansvar det dreier seg om.

Stanghelle om Olemic Thommessen:«Den mest skandaliserte stortingspresident i moderne tid»

Løpende rødt

I Stortinget løper Rødts ene representant rundt for å samle underskrifter nok til et nytt presidentvalg. Det trenges 34 av dem. Slikt er godt nytt for Thommessen. Jo fortere Bjørnar Moxness løper, jo tryggere sitter presidenten. Det er ikke der slaget står. Alle partiene til venstre for KrF samlet seg jo i oktober rundt en annen kandidat. Allerede da hadde Thommessen mistet den brede tilliten en president bør ha i Stortinget.

Rødmende Høyre-topp

Derfor ble det ufrivillig komisk da Høyres nyeste politiske stjerneskudd, Henrik Asheim, svarte «han er samlende» på spørsmålet om hva som fortsatt gjør Olemic Thommessen til en god president. For ingen president i moderne tid er valgt med en så knapp margin. I tillegg ba KrF om at Høyre skulle finne en annen kandidat.

Da den klarttenkende Asheim ble minnet om dette, rødmet han. Rødmen kledde både Asheim og situasjonen.

Men episoder som dette sier sitt om hvor vanskelige det er for Høyre å finne argumenter til støtte for en vaklende president. Ikke minst er dette vanskelig for et parti som har vært opptatt av både ansvar og kontroll med økonomien.

I går sa Erna Solberg at hun først og fremst er «tilhenger av at feil rettes opp, og at ikke feil gjentas». Nettopp, men i denne saken er feilene allerede er gjentatt, gjentatt og gjentatt igjen. Det er Høyre-lederens utfordring.

Partiet hennes vil ikke ha troverdighet igjen i saker som dette hvis det ikke finnes kraft nok til å rydde opp. I så fall er det grunn til å mistenke at partiet i sitt femte regjeringsår er smittet av den type styringsarroganse som lukker øynene for hvordan en sak oppfattes utenfor de behagelige maktrommene.

Mulighet til ansvar

Nøkkelen til å rydde opp ligger i Høyre - og i Kristelig Folkeparti. Fra sin vippeposisjon spiller KrF en nøkkelrolle. Derfor er KrF partiet som vil bli fulgt spesielt nøye de nærmeste ukene. I går nøyde Knut Arild Hareide seg med å minne om at det ikke er riktig å konkludere midtveis i en prosess.

Det er en naturlig posisjon for et parti som kan komme til å bli så avgjørende i dette stortingsdramaet.

I går ble det også klart at Olemic Thommessen skal holde en redegjørelse om skandalen for et samlet storting. Det er hans mulighet til også å ta det ansvar han uansett har. Stortingspresidenten ville gjort seg selv, sitt parti og nasjonalforsamlingen en stor tjeneste hvis han avsluttet denne redegjørelsen med å varsle sin egen avgang.

Det er bare slik Thommessen kan gjenopprette noe av den respekt han har mistet.