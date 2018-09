KrF-leder Knut Arild Hareide skal sparke i gang en debatt om partiets sidevalg de neste ukene. Debatten er selvsagt i gang for lenge siden, men etter et år i kommunikasjonståke skal Hareide nå flagge hvor han står. Den som leser Det som betyr noe. Et KrF for vår tid, vil bli overrasket om Hareide varsler støtte til Erna Solbergs regjering.

Ifølge Hareide går det nemlig stadig dårligere på høyresiden av midtstreken i norsk politikk. Ikke bare regjerer Solberg med Frp, som i boken utpekes til hovedfiende. Vårens bioteknologidebatt i Høyre, med vedtakene fra landsmøtet, har langt på vei bekreftet for KrF-lederen at Høyre ikke er et parti å regne med i verdispørsmål lenger. Da er det ikke så mye igjen av relasjonen til Høyre, skal vi tolke Hareide.