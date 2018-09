Gjermund Cappelen hadde ingen plan B dersom han skulle bli tatt. Eller?

Gjermund Cappelen er i mål med sin forklaring her i sal 250 – og presses hardt av Eirik Jensens forsvarere helt til dommeren hever retten.

Etter høstferien i neste uke inntar Jensen vitneboksen og vil slå kontra mot alle anklagene fra hasjsmugleren.

Cappelen har gjentatte ganger her i ankesaken sagt at han hadde for vane å lyve for å komme seg ut av vanskelige situasjoner.

Det har selvfølgelig ikke gått Jensens forsvarer hus forbi – og advokat Thomas Randby kjører Cappelen hardt på nettopp dette.

Løgn, løgn og løgn

Taktikken er åpenbar. Pågripelsen i desember 2013 førte til den største krisen i Cappelens karriere som storsmugler. Hva gjør han for å komme ut av vanskelighetene?

Han lyver igjen, mener Jensens forsvarere. Nærmere bestemt: Han lyver om Eirik Jensen i den hensikt å slippe billigst mulig unna selv.

Cappelen har kommet unna med løgn tidligere, som da han ble innkalt til et møte på et bilverksted i Oslo og foreholdt rykter om at han var informant for overbetjent Eirik Jensen i Oslo politidistrikt.

Lyver når det trengs

– Min første reaksjon var å nekte, sier Cappelen. Og legger til at strategien fungerte bra.

– Sier dette noe om din evne til å bli trodd selv når du snakker usant? spør Randby.

– Jeg har levd i en kriminell verden på utsiden av samfunnet. Der lyver man når det trengs. Jeg er ingen hellig ku, jeg har løyet mange ganger, men det jeg forteller om Eirik Jensen, er riktig, sier Cappelen.

Uttalelsen gjør ikke særlig inntrykk på forsvarerbenken. Dersom Cappelen skulle bli avslørt av andre kriminelle som politiinformant, hvilken plan hadde han for å slippe unna?

Ingen plan

– Ingen plan, hevder Cappelen. Han mener det er et spørsmål som må rettes til Jensen, det var jo han som var så opptatt av sikkerhet.

Randby durer videre: – Hva ville den ultimate dekkhistorien være?

– Er man avslørt, så er man avslørt. Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det.

Jensens forsvarere er overbevist om at nettopp Eirik Jensen er Cappelens hemmelige plan B, den ultimate dekkhistorien – og det er nok et poeng vi får høre mer om i prosedyren. Men det er ikke før snøen har lagt seg i januar måned.

Morten Uglum

På fisketur

Forsvarer Randby tar opp igjen de såkalte Ila-samtalene. Og nye løgner.

Det var 7. januar 2014 at to politimenn fra etterretningsseksjonen i Asker og Bærum politidistrikt plutselig dukket opp på cellen til Cappelen i Ila fengsel.

De var på fisketur, for å si det på godt norsk. Og Gjermund Cappelen bet villig på agnet som ble lagt ut.

Cappelen skrøt uhemmet av seg selv som politikilde, et skryt han senere har distansert seg kraftig fra. Rent oppspinn, hele greia.

Inkriminerer Jensen

Men han forteller villig vekk om et samarbeid gjennom 20 år med Eirik Jensen, og det var nettopp Eirik Jensen politifolkene var ute etter.

– Jeg trodde jeg ville bli skikkelig belønnet for å samarbeide, sier Cappelen til Jensen-forsvarer John Chr. Elden.

Det var akkurat dette at Elden håpet at Cappelen skulle svare.

Uttalelsen går rett inn i forsvarernes strategi om at Cappelen inkriminerer Jensen kun for å redde sitt eget forbryterske skinn.