Kåre Willoch var stortingsrepresentant fra slutten av 1950-tallet, statsråd i Per Bortens borgerlige koalisjonsregjering (1965–71), leder for Høyre fra 1970-tallet og statsminister under liberaliseringsperioden 1981–86, siden fylkesmann og aktiv samfunnsdebattant. Han har deltatt i, orkestrert og kommentert omfattende samfunnsendringer i nesten 70 år.

Den unge Willoch ble oppfattet som «liberalist» i økonomisk forstand, en av de ytterst få av sitt slag, til og med i sitt eget parti. Men hva slags liberalist var han i så fall?