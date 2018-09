Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har åpenbart vært bekymret for at Barack Obamas besøk på Skjetten i dag skal overskygge fremleggelsen av Oslo-budsjettet. I hvert fall har byrådet budsjettlekket som et tøyenbad de siste dagene. Knapt noen bevilgning skal gå ubemerket hen.

Dermed var de største gladsakene allerede kjent da finansbyråd Robert Steen (Ap) holdt sin timelange finanstale. Det kommer bedre mat i eldreomsorgen. Pressestøtte til Oslo-aviser. Rosa spesialbusser til eldre i Vestre Aker og Sagene. Skolefrukt til ungdomsskoleelever. Og rosinen i byrådspølsa: Gratis aktivitetsskole for alle byens førsteklassinger.

Dette siste har ligget i kortene en stund. Aktivitetsskolen omtales stadig oftere som en ny «læringsarena», og gratisordningen er blitt gradvis utvidet. Men det er fortsatt mulig å spørre om dette er vel anvendte penger. Mange trenger ikke denne subsidieringen, og opplever dessuten at problemet med aktivitetsskolen ikke nødvendigvis er prisen, men heller kvaliteten og aktivitetstilbudet der.

To millioner er satt av til å forsøke å forbedre kvaliteten. Til sammenligning koster gratisordningen over en kvart milliard.

Kanaliseres til barnefamilier

Dette er det tredje budsjettet byrådet har laget helt selv. Sett under ett, er det tydelig at det er mot barnefamiliene de rødgrønne har satt inn de økonomiske musklene.

Jo da, det er blitt noen flere hender i eldreomsorgen. Men de store pengene går til de yngre, blant annet nå gjennom en betydelig satsing på idrettsanlegg.

For eksempel kommer en haug med nye flerbrukshaller og to nye bad, foruten det nye Tøyenbadet. Disse er sårt tiltrengt i en så lite svømmedyktig by som Oslo. Inngangsprisen på badene halveres for øvrig også for barn og unge. Kollektivtrafikken blir billigere for ungdom og gratis for barn under syv år. Byrådet ligger an til å innfri både de 3000 barnehageplassene de lovet, samt nye årsverk i grunnskolen. Det kommer også prosjekter med skolemat og en god del penger til forebyggende ungdomsarbeid i bydelene. I det siste bygger de på sommerens gode erfaringer med å gi groruddalsungdom sommerjobb.

Byrådets siste budsjett før valget: Slik vil de bruke 73 milliarder kroner

Forskjell på familier

Er man bosatt i indre by, uten bil, med unger som er aktive i idrett og går på en skole som nyter godt av lærersatsing og positiv forskjellsbehandling, må byrådets politikk kunne karakteriseres som ganske vennligsinnet. Så er det økonomiske regnestykket et annet om man bor i ytre by, er avhengig av bomringpasseringer, går på skoler kommer dårligere ut med ny finansieringsmodell og på toppen av det hele blir ilagt eiendomsskatt.

Men at det samlet er barnefamiliene som tilgodeses mest av byrådets økonomiske politikk, er vanskelig å komme utenom. Det er mer enn velgerfrieri. I en så mangfoldig by som Oslo er det helt avgjørende at det offentlige sikrer gode oppvekstvilkår for alle.

Marvin Halleraker

Ansvarlig, men ekspansivt

Oslo kommune har gode økonomiske rammebetingelser for tiden. Her finnes ingen handlingsregel som sikrer budsjettdisiplin, og overføringene fra staten vokser mer enn forventet. Og så har jo byrådet skaffet seg selv ekstra handlingsrom gjennom eiendomsskatten.

Budsjettet er ansvarlig nok til at det ikke kan kalles et valgkampbudsjett. Finansbyråden har kontroll på gjeldsveksten, noe som er bra når rentene øker og befolkningsveksten synker. Samtidig er budsjettet ekspansivt nok til at et eventuelt eiendomsskattekutt ikke blir enkelt.

Driftsbudsjettet har økt med ganske betydelige 14 prosent på tre år. Eiendomsskatten på 1,65 milliarder er under tre prosent av totalen. Det er likevel såpass at det skal godt gjøres å fjerne den uten at det merkes. Dropper man for eksempel all gratis aktivitetsskole, nye årsverk i hjemmetjenesten og IT-reformen sentralt i kommunen, er innsparingen muligens en tredjedel av eiendomsskatteinntektene. Hvor de borgerlige eventuelt skal kutte over én milliard til, er ikke åpenbart. Og de nevnte kuttene blir jo ikke populære, de heller.

118 millioner kroner er også penger

Men dermed ikke sagt at det ikke lar seg gjøre. Det er stort sett alltid mulig å prioritere hardere, hvilket byrådet slipper så lenge de lener seg på eiendomsskatten. Ett eksempel: Uansett hvor stas byrådet synes det er å være europeisk miljøhovedstad neste år, demper ikke programlanseringen inntrykket av en for rundhåndet pengebruk. 118 millioner kroner er også penger.

Tar man med en sykkelveisatsing i rute, økt kollektivfrekvens, flere kulturskoleplasser og områdesatsinger både i sør og øst har byrådet fått til det de sa de skulle gjøre, mer eller mindre. Løftebrudd kan de vanskelig beskyldes for. Om Oslos velgermasse, som jo også består av mer enn barnefamilier, er fornøyde, gjenstår likevel å se.