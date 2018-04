Orlogskaptein Ditte Dyreborg er en av Danmarks mest anerkjente ubåteksperter.

Tirsdag formiddag satt hun i vitneboksen i over to timer her i Københavns Byret og nærmest smadret Peter Madsens forklaring om hvordan den svenske journalisten Kim Wall døde om bord i ubåten «Nautilus».

Hun er uten tvil et av aktors beste kort i bestrebelsene for å få dømt Madsen for drapet på Kim Wall.

Rapport på 300 sider.

Dyreborg har på oppdrag fra aktoratet utarbeidet en sakkyndig rapport på 300 sider om tekniske forhold ved Madsens ubåt og forholdene for øvrig om bord.

Det er ingen lystig lesning for Peter Madsen.

Madsen forstår nok at Dyreborgs forklaring er farlig for ham. Han følger nøye med under eksaminasjonen. Kikker i dokumenter. Noterer. Og rister av og til på hodet over det som kommer fra vitneboksen.

Den siste meldingen fra Kim Wall: «Han har tatt med kaffe og kaker»

Madsens første forklaring.

Madsen forklarte først at Wall døde fordi hun fikk en 70 kilo tung luke i hodet.

Orlogskapteinens undersøkelser avdekker at det var flere tunge luker om bord i «Nautilus». Konklusjonen er imidlertid klar: Det skal ikke være mulig at en slik luke kan falle ned.

Etter at politiet fant Kim Walls hode på sjøbunnen, viste det seg at hun ikke hadde noen merker eller sår i hodet som styrket Madsens forklaring.

Fakta: Drapet på Kim Wall Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (46) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om Madsen.

Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste.

Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte først at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere.

Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen personer ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viser ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det er funnet spor av Walls blod inne i ubåten.

Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, 31. august, ble torsoen (overkroppen) av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Madsen ble varetektsfengslet og først siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter og for likskjending. Under fengslingsmøtet 5. september ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.

30. oktober ble det kjent at Madsen har tilstått å ha partert kroppen og dumpet likdelene i sjøen.

Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall. Han sier hun døde som følge av en ulykke om bord på ubåten, men han har flere ganger endret forklaring om hvordan det skjedde.

16. januar opplyste dansk politi at Madsen er tiltalt for overlagt drap på Wall. Rettssaken startet i Københavns Byret 8. mars. Dom ventes 25. april. Påtalemyndigheten vil kreve Madsen dømt til fengsel på livstid, sekundært legge ned påstand om forvaring.

Tror ikke på Madsens forklaring.

Senere i fjor høst endret Madsen politiforklaringen sin. Nå hevder han at Kim Wall døde av forgiftning etter at det oppsto gasslekkasjer på grunn av undertrykk i ubåten. Det er en forklaring han har fastholdt her i retten.

Orlogskaptein Dyreborg sier rett ut at hun ikke tror på Madsens forklaring.

Hun begrunner sin konklusjon med at målinger foretatt i ubåten overhodet ikke viste tegn til rester av kullos eller CO₂. Selv om målingene ble foretatt flere måneder etter at Kim Wall døde, burde Dyreborg etter egen oppfatning ha funnet gasspartikler i luften inne i ubåten dersom Madsens forklaring er riktig.

Skyter fra hoften.

Det er enhver forsvarers oppgave å skape fornuftig og eller rimelig tvil om aktoratets beviser i en straffesak. Forsvarer Betina Hald Engmark er intet unntak.

Forsvareren skyter fra hoften, stiller det ene kritiske spørsmål etter det andre til orlogskapteinen, men vitnet er ikke til å rikke.

Ditte Dyreborg står fast ved det hun har sagt. Hun er ikke villig til å endre en tøddel på sine konklusjoner.

Et stort problem for Madsen.

Det er ingen tvil om at vitneforklaringen til orlogskaptein Dyreborg er et stort problem for Peter Madsen.

Han har en tynnslitt troverdighet fra før. Legger retten Dyreborgs forklaring til grunn, må man kunne si at hun nærmest har smadret troverdigheten til Madsen.

Veien til en drapsdom blir kortere og kortere.

