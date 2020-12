Korstog mot distriktene? Virkelig?

På tampen av et mørkt år kommer et lite lyspunkt: «Vaktbikkja fra nord» vil ha mindre gneldring.

Lakseoppdrett skjer ikke i byene, men som her, på Senja. Det er også Aftenposten klar over. Terje Bendiksby/NTB

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys er kolerisk bekymret. Han er urolig for at det er for mye polarisering mellom Oslo og distriktene.

Dette kommer fra en mann som har klart å splitte den landsdelen han liker å fremstå som fremste talsmann for, altså Nord-Norge. I bykamper mellom Tromsø og Bodø er han ikke akkurat en fanebærer for fred og forsoning. Ikke overfor finnmarkinger heller.