Der noen ser desperasjon, ser andre genialitet hos Netanyahu

Denne våren oppheves politiske tyngdelover i israelsk politikk. Alt dreier seg om for eller mot landets sterke mann – Benjamin Netanyahu.

Statsminister Benjamin Netanyahu strever med å skaffe flertall til sin regjering. Det kan gå mot enda et nyvalg i Israel. Foto: NTB/Alex Kolomoisky

Nå nettopp

Den lengstsittende statsminister i det unge landets historie har frist til over helgen med å samle flertall i nasjonalforsamlingen Knesset. Mislykkes Benjamin Netanyahu, går oppdraget videre til en av hans rivaler.

Sluttresultatet kan imidlertid bli at ingen makter å gi Israel en ny regjering. Da går det mot enda et nyvalg – det femte på drøye to år. Det er mildt sagt en utmattende tanke for slitne velgere.