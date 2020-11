Hvem vil trykke seg inn i en full trikk etter koronaen? Færre enn før, dessverre.

Månedskortet kan være historie. Men det er neppe nok til at folk forlater den trygge, gode bilen.

Koronareisende på trikken en høstdag i 2020. Jan Tomas Espedal

Det er salige John F. Kennedy som har skylden for at folk går rundt og tror at det kinesiske tegnet for «krise» også betyr «mulighet».

Kennedy hadde sine øyeblikk, men var ingen stor sinolog.