Derfor økte Trump

USAs konservative kan være vanskelige å skjønne, men umulig er det ikke.

Etter fire år med det sirkuset: Hvordan klarte Donald Trump å øke oppslutningen? Han fikk flere stemmer enn for fire år siden. Han kan komme nærmere Joe Biden enn han var Hillary Clinton i prosentandel, selv om han også nå ligger bak.

En av forklaringene er at millioner av amerikanere elsker sirkuset. Da Trump-revolusjonen var i anmarsj, fra 2014 til 2016, snakket jeg med mange på høyresiden i USA. Noen av dem var aktivister, andre vanlige velgere. En av de største overraskelsene var at de påsto at Trump har humor.