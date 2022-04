Frp blir så spiselig at det knapt smaker noe som helst

13 minutter siden

marvin@marvin.no

Det er duket for landsmøte i partiet som kjedet seg ut av regjering. Og som siden har slitt med etterdønningene.

Finn frem Elvis og dieselbilen! Det er tid for Fremskrittspartiets landsmøte.

Hvordan skal Frp gjenerobre tapt terreng? Det burde være en lett match for et protestparti nå som strømprisen spiser opp feriepengene, og det koster like mye som en liten elbil å fylle tanken på en fossilbil.