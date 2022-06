Donald Trump fikk klar beskjed. Likevel fortalte han sin store løgn.

13. juni 2022 20:33 Sist oppdatert 16 minutter siden

Bill Stepien skulle ha sittet i salen, men komiteen måtte klare seg med videoopptak.

Rådgiverne prøvde, men fikk ham ikke fra det.

Komiteen som gransker angrepet på Kongressen 6. januar 2021 holdt mandag sin andre høring. Den ble 40 minutter forsinket og mistet et viktig vitne. Donald Trumps kampanjeleder i 2020, Bill Stepien, hadde lovlig forfall. Hans kone skulle nemlig føde.

Komiteen spilte likevel av klipp av videointervjuer med Stepien, som trolig var den første til å prøve å realitetsorientere sin sjef om kvelden 3. november 2020. Presidenten ville erklære seier, basert på at tidlige tall kunne gi et godt inntrykk av hvordan han lå an.