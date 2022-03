Er ikke balterne redde for en tredje verdenskrig?

Nato-landene Estland, Latvia og Litauen er de dristigste i alliansen. De vil opprette flyforbudssone over Ukraina.

Utenriksministrene Anniken Huitfeldt og Gabrielus Landsbergis hadde utrivelige ting å snakke om.

18. mars 2022 13:28 Sist oppdatert 24 minutter siden

– Det er ingen overhengende krigsfare i Litauen, forsikret utenriksminister Anniken Huitfeldt da hun torsdag besøkte de 189 norske soldatene i landet.

Det må man da virkelig også håpe og tro. Det norske infanterikompaniet er sendt til Litauen for å markere solidaritet og bidra til Natos kollektive forsvar. Tilsynelatende var Huitfeldt på et greit og udramatisk besøk i et ryddig naboland.