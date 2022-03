Jernteppet senker seg på ny

4. mars 2022 06:35 Sist oppdatert nå nettopp

Hvordan vil fotballgale russere reagere på å bli utestengt fra VM og andre internasjonale kamper?

Isolert. Ekskludert. Boikottet. Vil russerne godta dette igjen?

Russlands president, Vladimir Putin, er en mester i å manipulere informasjon.

Han har forklart til russiske borgere at krigen i Ukraina er en spesiell militær operasjon. Han har sagt at det er et forsøk på stanse folkemord og ukrainske nazister.