Drapet på Zawahiri gjør neppe verden tryggere

53 minutter siden

I denne videoen fra juli 2005 erklærer Ayman al-Zawahiri at Al-Qaida har ansvar for et terrorangrep i London.

Men USA ga en viktig beskjed til Al-Qaida og særlig til Taliban.

For USAs president Joe Biden var drapet på Al-Qaida-leder Ayman al-Zawahiri en etterlengtet seier: «Verden behøver ikke lenger å frykte denne onde og målrettede drapsmannen».

Det stemmer for så vidt. En av hjernene bak en rekke terrorangrep, blant annet dem som drepte nesten 3000 mennesker i USA 11. september 2001, er død. I et droneangrep mot et hus i Kabul. Ifølge meldingene mistet ingen andre enn Zawahiri selv livet. Det siste er også en fordel for Biden. USAs dronekrig har mange uskyldige ofre.