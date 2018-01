Dagens meningsmåling er den første som i sin helhet er tatt opp etter mandagens sentralstyremøte i Arbeiderpartiet. Det betyr at de spurte har fått med seg både Trond Giskes avgang og Jonas Gahr Støres håndtering av saken.

Tallene etterlater ingen tvil om at saken har skadet Arbeiderpartiet. Noe annet ville da også vært nærmest naturstridig. 23,1 prosents oppslutning er et elendig resultat. Men på NRK og TV 2s målinger denne uken var de tilsvarende tallene 20,1 og 19,4. Begge disse målingene var tatt opp før saken var avsluttet i Aps sentralstyre.

Ikke til å misforstå

Derfor kan dagens måling fra Respons Analyse tyde på at en del Ap-velgere kommer tilbake når støvet etter dette dramaet har lagt seg. Målt mot valgresultatet (Respons Analyse har ikke gjennomført partimålinger høsten 2017) er lojaliteten hos Ap-velgerne på bare 66 prosent.

Men det ligger et visst håp for Ap i at flesteparten av velgerne som har forlatt partiet, har satt seg på gjerdet. Det er et velkjent mønster fra partier som er i vansker.

Langt viktigere akkurat nå er nok den støtten Ap-velgerne gir til konklusjonen på dette årsskiftets sosialdemokratiske drama. Hele 83 prosent mener det var riktig av Trond Giske å trekke seg, bare 6 prosent er uenig i dette, mens 11 prosent er usikre.

Tallene er ikke til å misforstå. Men det er verdt å lese dem i lys av at de presenteres etter en måneds intens debatt der Trond Giske selv stort sett har vært fraværende. Og siden de færreste har kjent det konkrete innholdet i selve varslene som er kommet, har heller ikke Giskes støttespillere gitt offentlig lyd fra seg.

Uansett er det sluttresultatet Ap-velgerne forholder seg til. Og det er dette som er viktig for partiledelsen.

God håndtering

Støre har fått hard kritikk for sin håndtering av Giske-saken. Det er en kritikk som ikke deles av flertallet av partiets egne velgere. 56 prosent mener Støre har håndtert saken svært godt (21 prosent) eller ganske godt (35 prosent). Sett med øynene til 25 prosent av Ap-velgerne har håndteringen hverken vært god eller dårlig. 10 prosent er usikre.

Tross dette: Det viktigste tallene for dem som vil Støre vel, er nok at bare 9 prosent av Aps egne velgere mener han har håndtert saken ganske dårlig (8 prosent) eller svært dårlig (1 prosent).

Tallene er noe dårligere for Støre hvis vi ser velgermassen under ett. Det er naturlig. Blant disse har mange allerede i utgangspunktet tillit til helt andre politikere enn Ap-lederen.

Forståelsesfulle Ap-velgere

For målingen viser en svært støttende holdning blant dem som betyr mest for Ap. Spesielt når den kommer etter dramatiske uker med mye kritikk som har rammet Støre direkte. Han er blitt høylytt kritisert for passivitet, for å virke redd og konfliktsky og for ikke å ha handlet raskt nok.

Dagens tall kan tyde på forståelse i eget parti for at like dramatiske som vanskelige prosesser som dette, krever en viss tid. En leder må sørge for at et krav om rask avklaring ikke går på bekostning av behandlingens seriøsitet. Da har man fort skapt fertil grunn for nye konflikter og fremtidig dramatikk.

Dramatikken i Giske-sakens kjølvann er trolig ikke over. Men Jonas Gahr Støre har grunn til å være fornøyd med dette første signalet om hvordan Ap-velgerne vurderer hans rolle i partiets vanskeligste sak siden Stoltenberg/Jagland-borgerkrigen.