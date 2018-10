Donald Trump går til angrep på sentrale bærepilarer i den liberale verdensorden som har tjent både Vesten og resten av verden vel siden andre verdenskrig. Hans America First bygger på en snever definisjon av USAs interesser, som gir seg utslag blant annet i proteksjonisme og usikkerhet omkring landets NATO-forpliktelser.

Mange er redde for at dette ikke bare er en midlertidig fase, knyttet til Trumps person, men reflekterer et mer grunnleggende skifte i amerikansk opinion.

Til dem har jeg gode nyheter: På praktisk talt alle områder driver Trump opinionen i motsatt retning av det han selv står for. Mannen er rett og slett så giftig at nesten alt han tar i visner.

Minerva

På enkelte områder får han riktignok med seg en del republikanske velgere, men dette mer enn oppveies av at demokrater og uavhengige går i motsatt retning.

Motstand i handelspolitikken

Tydeligst er dette i handelspolitikken, der opinionen både er blitt betydelig mer positive til handel generelt og er klare motstandere av Trumps konkrete forslag. Et klart flertall mener for eksempel at hans tolltariffer overfor Kina er mer til skade enn gavn. Et klart flertall holder med canadierne i Trumps handelsdisputt med dem, som nylig fikk sin løsning gjennom den reforhandlede NAFTA-avtalen.

Allerede under nominasjonsvalgene våren 2016 viste en Pew-måling at tendensen til økt isolasjonisme i kjølvannet av Irak-krigen var i ferd med å snu. Støtten til FN er stadig økende, og både Gallup og Pew har publisert målinger som viser rekordhøy oppslutning om NATO etter at Trump ble valgt.

Trump har vært langt mer vennligsinnet i sin omtale av Russland enn av Kina, og fulgt opp med en handelskrig mot sistnevnte. Hvordan reagerer så opinionen: Skepsisen til Russland og Putin er rekordhøy. Selv om republikanerne er blitt mer positive, mer enn oppveies det av at demokratene er blitt mer negative. Holdningene til Kina er siden 2016 derimot blitt noe mer positive i Pews målinger, og har ikke vært mer positive i Gallups målinger siden før demokratibevegelsen ble slått ned med tanks og geværer i 1989.

Flere innvandringsliberalere

Republikanerne har aldri hatt flertall for sin svært restriktive innvandringspolitikk, og etter valget av Trump er opinionen blitt enda mer liberal. En fersk måling i Wall Street Journal viser et rekordstort flertall som mener at innvandringen hjelper USA mer enn den skader. En Quinnipiac-måling fra juni viser rekordstort flertall som vil gi ulovlige innvandrere rett til å bli i landet og søke om statsborgerskap. Et klart og stabilt flertall avviser Trumps «mur» mot Mexico.

Blir Trump kastet etter fire år, er det god grunn til å tro at han vil etterlate seg et USA som er betydelig mer åpent for verden rundt seg og mer innstilt på samarbeid og engasjement enn da han tok over. Da vil hans periode fremstå som en uheldig episode.

Blir han derimot gjenvalgt, kan han rekke å gjøre betydelig skade på de internasjonale institusjonene og USAs posisjon i verden. Det blir langt tyngre å reparere.

