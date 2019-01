Ligner den svenske statsministeren litt på en frosk? Når man ser ham i disse dagene, kan man i alle fall komme i tanker om en kjent anekdote: Putter man en frosk i kokende vann, vil den straks hoppe ut. Setter man den derimot i en kjele under gradvis oppvarming, vil den la seg koke til døde.

Trodde sosialdemokraten Löfven at han kunne forhandle en regjeringsavtale med to borgerlige partier, gi dem stort gjennomslag og samtidig totalt ignorere Vänsterpartiet (V), som han også er avhengig av for å kunne fortsette som statsminister?