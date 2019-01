Trønderne raser over at regjeringen er trønderfri. Det er lett å sympatisere med dem: Når Erna Solberg klarer å legge så mange standpunkt i skuffen for å holde regjeringen samlet, kunne hun da funnet plass til en trønder også. Hun kunne jo bare ha opprettet enda en statsrådspost.

Jeg har bodd på Vestlandet når vestlendinger i regjering er blitt etterlyst, og debatten om geografisk representasjon er ikke ny. Hensynene er mange når en regjering skal settes sammen, og geografi er bare ett av dem.