SAS’ største problem er bra for samfunnet

9 minutter siden

Parkerte SAS-fly er et bilde på streiken. Men det er ikke sikkert at selskapet noen gang kommer opp i marsjfart igjen.

Streiken blir antagelig avblåst. Men faren for konkurs består.

Rekk opp hånden de som fortsatt flyr frem og tilbake på dagen for å møte kolleger på et innestengt møterom i en annen by.

Tidlig opp. Styr gjennom sikkerhetskontroller både her og der. Transport til og fra flyplassene. Og sent hjem. Alt dette er liksom bare så 2019.