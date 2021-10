Pengenes Jens

Noen mener å ha funnet frem til riktig etterbruk av en Nato-sjef.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har foreløpig ikke sagt noe om sine fremtidsplaner.

Nå nettopp

Blant neste års verdenshendelser er det særlig to som passer hverandre som hånd i hanske:

Norge skal ha ny sentralbanksjef. Og Nato skal takke av sin generalsekretær. Lite faller da lettere enn å foreslå Jens Stoltenberg (62) som toppsjef i Norges Bank. Mannen skal jo hjem igjen fra Brussel. Da må han settes i fornuftig arbeid for land og folk, fortrinnsvis som festbrems for regjeringer som bruker for mye penger.