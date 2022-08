Velgerne gir ikke noe svar

Erna Solberg får flertall. Men for å gjøre hva?

Høyre-leder Erna Solberg besøkte Flekkefjord tirsdag. Der var det regnvær.

Høyre-leder Erna Solberg ville blitt statsminister igjen. Det ville vært resultatet hvis den nye målingen fra Norstat var et valgresultat.

Solberg ville hatt et solid flertall på Stortinget med Fremskrittspartiet og Venstre. Hun ville sikkert inkludert også de tre representantene fra Kristelig Folkeparti på et eller annet vis. Men flertallet er så stort at hun kunne klare seg uten.