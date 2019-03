Populist eller ei: Trygve Slagsvold Vedums retoriske evner er det ingen ting i veien med.

Landsmøtetalen hans var en flott blanding av personlige og litt rørende historier, en himmel over Senterpartiets politikk, polemikk mot regjeringen og peptalk for en oppstemt og selvfølgelig velvillig forsamling.

Du kan gjette hva det ellers gikk i: Sentralisering. EØS-avtale. Rovdyrpolitikk. Nesten ti minutter av de tre kvarterene ble avsatt til å gjennomgå siste års «stempling» av partiet som bakstreversk, kynisk og populistisk. Før Vedum insisterte på at han ville «diskutere sak og ikke stemplingene».

Sannheten er at «stemplingene» er svært produktive for partiet, som da får dyrke sin opposisjonsrolle mot både Høyre, Venstre og Frp enda tydeligere.

Har evnen til å tilpasse

Senterpartiet er på mange måter et perfekt parti, fordi de vet så godt hvorfor de er til og hvilke interesser de kjemper for. De har også en sterk infrastruktur: En stor og profesjonell partiorganisasjon og et omland av organisasjoner som vil dem vel og er dem lojale.

Og det er ikke så rart. For Senterpartiet har en velutviklet evne til å tilpasse mye av politikken sin slik at den tjener interessegruppene.

Det gjelder til og med klimapolitikken. For Senterpartiet har en slik, selv om den ikke alltid er å få øye på.

Trygve Slagsvold Vedum beskrev det grønne skiftet som en vinn-vinn-situasjon overfor NRK fredag. I en av de innsendte resolusjonene heter det at det samme skiftet «innebærer en renessanse for primærnæringene».

Ifølge Senterpartiet er det altså nærmest flaks at Norge må bli et lavutslippssamfunn. Ikke minst er det flaks for skognæringen og jordbruket.

Rent konkret vil partiet kanalisere masse subsidier inn i skognæringen og bevilge transportnæringen et CO2-fond. For Senterpartiet liker gulrøtter.

Spesielt distriktsvennlige gulrøtter. Men pisk vil de ikke ha noe av.

«Symbolpolitikk»

Vedum langet ut i kjent stil om hvordan økte drivstoffavgifter er «symbolpolitikk».

Det er akkurat slik retorikk noen såkalte klimaopprørere frykter skal overskygge partiets miljøprofil. Retorikken er én av grunnene til at klima ligger an til å bli landsmøtets største sak, selv om det også er reelle avstander mellom den oljevennlige og dem som står miljøbevegelsen nærmere.

Men parlamentarisk leder Marit Arnstad var enda klarere enn Vedum da hun entret podiet: Senterpartiet må være dem som stiller «spørsmål ved etablerte sannheter i klimapolitikken».

Disse sannhetene handler i stor grad om avgifter. Senterpartiet er rett og slett skeptiske til om avgifter er effektivt for å få ned utslipp. Her plasserer de seg i samme båt som Frp i norsk klimapolitikk, der de to partiene ror nesten alene.

Arnstad er opptatt av at klimapolitikken må ha legitimitet hos folk flest. Men hun later til å mene at fremmedordet «legitimitet» like godt kan byttes ut med det rotnorske «avgiftsfritak».

«Pervers» debatt

Arnstad og Vedum er ikke uten poenger. Den omstridte økningen i drivstoffavgiften har liten klimaeffekt.

Men det er fordi økningen er for liten og ikke gjentas hvert år. Over for eksempel en tiårsperiode ville gjentatte opptrappinger gitt betydelige utslippskutt.

Senterpartiet har også helt rett i at hvordan miljøavgifter rammer uavhengig av lommebok er et brennbart politisk tema.

Erna Solbergs nylige uttalelse om at man må passe seg så de grønne avgiftene ikke får «pervers» effekt, er blitt lagt merke til også blant dem som forstår at dette er en del av fagøkonomenes terminologi.

Men det er et langt sprang derfra, til å konkludere med at løsningen er å droppe disse avgiftene. Senterpartiet springer villig.

Klimaopprørerne i partiet har et stykke å gå. Det hadde sikkert vært lettere hvis partiet ikke nærmet seg 15 prosents oppslutning etter oppgang på femte året.