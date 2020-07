Hvordan skal pressen forholde seg til Kanye West?

Rapperen Kanye West har tidligere støttet president Donald Trump, men i et intervju med tidsskriftet Forbes sier han at han nå «kaster den røde hatten». Evan Vucci / AP

Denne uken er det blitt enda vanskeligere å skille mellom underholdningsnytt og politiske nyheter.

Det er litt over fem år siden Donald Trump gled ned den gylne rulletrappen i Trump Tower for å kunngjøre sitt presidentkandidatur.

Pressefolk som dekket seansen den gang, mange av dem representanter fra kjendispressen, har senere fortalt hvordan de himlet med øynene av opptredenen til den eksentriske realitystjernen og businessmannen fra New York. Lite visste de om hva som var i vente.

– Et sideshow

Den amerikanske avisen Huffington Post svarte på kunngjøringen med å flytte dekningen av Trumps valgkamp fra «Politikk»-seksjonen til «Underholdning».

Avisen begrunnet beslutningen med at «Trump er et sideshow. Vi tar ikke agnet. Hvis du er interessert i å lese om hva The Donald har å melde, kan du finne det ved siden av våre artikler om The Kardashians og Ungkarskvinnen».

Nå dukker Kardashian-navnet opp i en valgkamp på nytt. Natt til forrige søndag brukte rapperen Kanye West Trumps foretrukne kommunikasjonskanal, Twitter, til å offentliggjøre sitt presidentkandidatur:

Han fikk en umiddelbar støtteerklæring fra realitystjernen og kona Kim Kardashian, som retwitret kunngjøringen til sine 66 millioner følgere. Han fikk også drahjelp Tesla-gründer Elon Musk, som har 37 millioner Twitter-følgere.

Kaster den røde hatten

Igjen er det de amerikanske tabloidene og kjendisnettstedene som dekker rapperens spede valgkampstart tettest. Foreløpig er det også høyst uklart om West faktisk kommer til å stille.

Flere har avfeid kunngjøringen som et PR-stunt. Amerikanske medier har avdekket at det ikke er utført noe formelt papirarbeid, og fristen for å melde sitt kandidatur som uavhengig kandidat har gått ut i mange stater. Men han kan fortsatt stille til valg i en rekke stater.

Den tidligere Trump-støttespilleren har sagt lite om sin politiske plattform. West lettet på sløret overfor finanstidsskriftet Forbes, der han understreket at han har «tatt av den røde hatten». Han hevder han vil stille som kandidat mot Trump, og han fremstiller seg som både abortmotstander og vaksineskeptiker.

Kanye West besøkte president Donald Trump i Det ovale kontor i oktober 2018. – Jeg elsker han fyren her, sa West til pressekorpset. Evan Vucci / AP

Hvilke velgere treffer han?

Men vil rapperen virkelig treffe Trumps kjernevelgere? Eller kan han heller appellere til den afrikansk-amerikanske eller yngre delen av befolkningen, som demokratenes Joe Biden har et godt grep om i dagens målinger?

Mye kan tyde på at Wests kandidatur kan være en større forstyrrelse for Biden enn for Trump.

Mange demokrater sliter nok fortsatt med mareritt om det knepne tapet Al Gore led mot George W. Bush i presidentvalget i år 2000. En rekke eksperter peker på at den uavhengige kandidaten Ralph Nader kapret viktige stemmer fra Gore-leiren i kampen om Florida – og dermed sikret Bush presidentskapet.

Må tas på alvor

Selv om en West/Kardashian-valgkamp foreløpig først og fremst er underholdende, har underholdsindustrien vist kraft og makt til å slå seg opp i politikken. De har kanaler som når direkte ut til titalls millioner følgere og fans.

Aftenposten har ikke ryddet forsiden for Wests valgkamp ennå, men vi vil følge nøye med. Mediene klarte ikke å forutse slagkraften i Trumps kandidatur i 2015, og nettopp derfor må vi være ekstra på vakt når nye elementer kommer inn i en valgkamp der svært mye står på spill.

Dersom West gjør alvor av sitt kandidatur, skal vi også ta ham på alvor og gi leserne våre god innsikt i både politikk og person. Det som i dag kan se ut som et sideshow, har tidligere vist seg å være hovedattraksjonen.