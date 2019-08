For få dager siden ville det gitt høye odds å vedde på at nettopp Grønland skulle toppe listen over det de temaene en hel verden snakker om. Selv med en amerikansk president uten dokumentert impulskontroll.

Nå har det skjedd. Først med lekkasjen om at Donald Trump ønsket å gjøre vår tids største eiendomshandel ved å kjøpe Grønland. Så med avlysningen av det planlagte Danmark-besøket fordi statsminister Mette Frederiksen ikke vil diskutere en slik handel med ham.