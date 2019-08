Det er bare et par måneder siden Boris Johnson mente at sannsynligheten for at Storbritannia forlot EU uten en avtale, var forsvinnende liten. «Én million til én», anslo han.

Med sin sjarm og sine finpolerte forhandlingsevner skulle Johnson få på plass en langt bedre skilsmisseavtale med EU. Hele forsikringsmekanismen for grensen i Nord-Irland, som binder britene til EUs tollunion på ubestemt tid, skulle ut av avtalen. Statsministeren gjentok dette kravet i et brev til EU-president Donald Tusk denne uken.