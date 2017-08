Aftenposten kommer med lettvintheter om SV og velferd | Kirsti Bergsjø

Aftenpostens leder 21. august går ut mot lettvintheter om profitt i velferden. Men med ensidig kritikk av venstresiden er det nettopp lettvintheter Aftenposten leverer.

Vi ønsker private velferdsaktører velkommen, men vil ha forbud mot at selskapene kan ta ut profitt. Det er lettvint av Aftenposten å avvise den ideen, som et flertall av nordmenn støtter. Her er tre gode grunner til det:

For det første skal velferdsordningene sikre alle gode tjenester, også dem som ikke har råd eller ikke «lønner seg». Et tidligere Riksdagsmedlem for Høyres svenske søsterparti Moderaterna oppsummerte det slik tidligere i år:

«Aksjeselskap er en selskapsform som er laget for å beskytte kapital, ikke bedriften, ikke ansatte og ikke idealer. (…) For å sørge for gevinst må selskapet ekskludere ulønnsomme prosjekter og ulønnsomme kunder. Velferdsstaten er bygget på det motsatte. Den må være inkluderende. Den må være for alle.»

Høyre og skattepenger

For det andre må penger til velferd faktisk gå til velferd. Når eiere klarer å få gevinster på mange millioner kroner fra offentlig finansierte velferdstjenester, burde flere enn SV spørre hvordan skattepengene brukes. Høyresiden er opptatt av hvordan skattepenger brukes. Men når det kommer til profitt fra offentlige velferdstjenester, nei da er det plutselig et uinteressant tema.

Aftenposten mener: Arbeiderpartiets vanskelige velferdsprofitører

For det tredje har vi den siste tiden sett en oppkjøpsbølge. Flere enheter samles i færre kommersielle selskap. De private ideelle aktørene skvises ut. Dette er den faktiske konsekvensen av de kommersielles inntog: Mangfoldet blir mindre, ikke større.

Lettvinte påstander

En skulle tro at høyresiden var interessert i å diskutere dette. I stedet tys det til lettvinte påstander om at private er bedre eller at SV er imot kvinnelige gründere. NHO Service har beskyldt SV for å drive med «trakassering og krenkelser», uten å kunne vise til eksempler.

Norlandias divisjonsdirektør har gjentatte ganger hevdet at SV mener alle i barnehagesektoren skal være offentlig ansatt, selv om hun gjentatte ganger har fått beskjed om at det ikke er sant. Dette er gode eksempler på lettvintheter i debatten om profitt. Aftenposten påtaler ikke dem.

Profittforbud innen velferd

De kommersielle aktørene mener de bør få offentlige penger uten krav. Det aksepterer vi ikke. Vi ønsker private velkommen, men de må drive uten å ta ut profitt.

Dette er ikke noe nytt i Norge. Vi har profittforbud i skolen. Det fungerer godt. Det er bra at Aftenposten går ut mot lettvintheter i debatten. Men de burde heller ta for seg lettvinthetene fra de kommersielle aktørene og partier på høyresiden, selv om det kanskje ikke er så lett.

