Prisen på en bie og meningen med livet

Marianne Marthinsen Spaltist

6 minutter siden

At vi verdsetter effekten av bienes pollinering i kroner og øre, gir et utgangspunkt for å ta hensyn til den når penger skal plasseres.

«Samtidig som du smilte, falt det gule lyset fra høstsolen på ansiktet ditt. Jeg fornemmet at noe i verden var begynt å falme. Men selv nå, mens jeg skriver disse ordene, i bekymringene og sorgen over alt som skal bli borte, kan jeg ikke annet enn å tro at også din verden rommer lysninger.» Sindre Skeie, «Lysninger» (2021)

Jeg tror det er kodet inn i oss. Behovet for å føle oss som en del av en større sammenheng. Det gir ro, mening og perspektiv. Vi søker det i andre mennesker, og mange søker det i naturen.