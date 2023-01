Verden endrer seg for raskt for Rødt

18.01.2023 14:51 Oppdatert 18.01.2023 15:18

Sentralstyremedlem i Rødt Joakim Møllersen og fredsaktivist og tidligere Rødt-topp Marielle Leerand fikk gjennomgå i NRKs Debatten tirsdag.

Partiet som ønsker de største og raskeste samfunnsendringene, henger ikke med i timen.

For et år siden var det uaktuelt for samtlige norske partier å sende våpen til parter i krig.

Over natten endret de fleste av dem standpunkt. Russlands fullskalainvasjon av Ukraina viste hvor uholdbart standpunktet var. Krigens nærhet spilte inn. Ukrainas sak er også vår sak, for Ukrainas nabo er også vår nabo. Det er liten tvil om at krigen er viktig for hele Europa.

