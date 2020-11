Når Kina får diktere hvem man skal høre på

Kina vil at Taiwan skal bli en del av Kina. Derfor kom ikke livsviktig informasjon om koronaviruset frem.

Taiwans president Tsai Ing-wen har en mindre Kina-vennlig holdning enn sin forgjenger. Foto: Ann Wang / REUTERS / NTB

22. nov. 2020 11:55 Sist oppdatert 22 minutter siden

Hva har Vatikanstaten, Haiti og Marshalløyene til felles? Jo, de er blant de få landene i verden som velger å ha diplomatiske forbindelser med Taiwan istedenfor Kina.

For man kan ikke ha forbindelser med både Kina og Taiwan. Kina vil at Taiwan skal innlemmes i Kina under merkelappen «Ett land, to systemer» – altså at øya skal kunne beholde sitt eget økonomiske og politiske system, samt sin egen hær.