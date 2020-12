Den arabiske våren: Hvordan kunne en ung grønnsakhandlers død utløse slike krefter?

Da han 17. desember 2010 tente på seg selv, utløste grønnsakselgeren Mohamed Bouazizi den arabiske våren. Den skapte et håp som ti år senere ligger begravet under ruinene av feilslåtte opprør og nye kriger.

Den tunisiske grønnsakselgeren Mohamed Bouazizi (på plakaten) ble martyr etter at han tente på seg selv i protest mot regimet. Salah Habibi/AP/NTB

Nå nettopp

Det var tidlig om morgenen denne desemberdagen at 26-åringen ble ydmyket av det tunisiske byråkratiets forlengede arm. Mohamed Bouazizi hadde ikke lisens til å drive den lille handelen sin, og kommunale inspektører forlangte bestikkelser for å overse «lovbruddet». Da han nektet, ble både frukt og grønnsaker konfiskert.

Samme dag sto den fattige grønnsakselgeren foran rådhuset i hjembyen. Der helte han bensin over sin egen kropp – og tente på. Og slik ble han en martyr for den folkelige frustrasjonen skapt. En fortvilelse og et raseri som samlet seg i det som ble døpt sjasminrevolusjonen.