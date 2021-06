Den gamle mannen og samtiden

Åge Hareide gir ikke uttrykk for hat, men er han homofob?

RBK-trener Åge Hareide er ikke helt komfortabel med visse tema. Foto: Ole Martin Wold

36 minutter siden

Er det et legitimt standpunkt å ville skille idrett og politikk? Ja, for så vidt, selv om det er naivt. Hvis Uefa brukte EM til kamp for regnskogen i Amazonas, kunne man si hallo, hvorfor det?

Men det er noe annet når RBK-trener Åge Hareide problematiserer fotballens kamp mot rasisme og homofobi. Hareide sa i Adresseavisen og Nidaros at man «ikke skal bruke idretten til en propaganda for hva som helst».