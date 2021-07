Norske tilstander i Sverige

Stefan Löfven blir nok statsminister igjen. Men han sitter like utrygt som han gjorde da han ble tvunget til å gå av.

Stefan Löfven skal stemmes over som statsminister onsdag. Nå igjen. Foto: Stina Stjernkvist/TT

34 minutter siden

Det ligner en del på det som skjedde i Oslos byråd. Hele byrådet gikk av etter at mistillitsforslaget mot MDGs Lan Marie Nguyen Berg fikk flertall. Men det var ikke flertall for noe Høyre-ledet byråd. Dermed fikk Raymond Johansen (Ap) i oppdrag av ordfører Marianne Borgen å danne et nytt byråd. Helt likt det forrige byrådet som nettopp var blitt felt av mistillit – dog uten Berg.

I Sverige ble statsminister Stefan Löfven avsatt etter å ha fått et mistillitsforslag mot seg. Ulf Kristersson (M) fikk i oppdrag å sondere mulighetene for å danne en borgerlig regjering. Det var det ikke flertall for. Dermed fikk Stefan Löfven oppdraget av talmann Andreas Norlén om å danne en ny regjering.