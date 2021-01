Trumps ytringsfrihet er ikke i fare, men utestengelsen fra Twitter illustrerer det store problemet det haster å finne løsninger på

Hvordan balanserer man best makten de store plattformene forvalter?

Utestengelsen av Donald Trumps personlige konto fra Twitter har skapt en stor debatt om plattformenes ansvar for samfunnsdebatten og forvaltningen av ytringsfrihet. Det er imidlertid langt enklere å peke på problemene enn å finne løsninger som kan balansere denne makten, skriver utviklingsredaktør Eirik Hammersmark Winsnes. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Representerer Twitters utestengelse av Donald Trumps personlige konto et problem for demokratiet og ytringsfriheten? Det er bratt motbakke å argumentere for dette. Trump har satt andres ytringsfrihet i fare og under press, han har tilgang til andre offisielle kanaler, kontoer – og verdens medier på øyeblikket om han ønsker det.

Saken illustrerer imidlertid et underliggende problem det haster å finne løsninger på: plattformenes enorme innflytelse på samfunnsdebatten verden over.